Dragões dizem adeus a Casillas com vídeo para mais tarde recordar

O FC Porto publicou esta quarta-feira um vídeo na sua conta oficial de Twitter, no qual assinala o final da ligação com o guarda-redes espanhol Iker Casillas, que terminou esta terça-feira o contrato que o ligou aos dragões durante cinco temporadas.

O vídeo assinala os melhores momentos do internacional espanhol que ao serviço do FC Porto disputou 156 jogos oficiais, tendo sido uma vez campeão nacional e vencido uma Supertaça.

O último jogo de Casillas foi a 26 de abril de 2019 com o Rio Ave, em Vila do Conde, que terminou empatado 2-2. Cinco dias depois o guarda-redes sofreu um enfate agudo do miocárdio num treino da equipa, tendo então sido internado de urgência no hospital.

O jogador ainda alimentou a esperança de voltar aos relvados, mas acabou por não fazê-lo e pendura agora as chuteiras aos 39 anos, depois de uma carreira recheada de títulos, dos quais se destacam três Ligas dos Campeões, cinco Ligas espanholas, dois títulos de campeão da Europa de seleções e um de campeão do mundo ao serviço de Espanha.