Otávio faz o terceiro golo dos dragões (3-0). Veja os golos

51' Golo do FC Porto! Otávio fez o terceiro golo após uma excelente combinação com Nakajima e Corona.

32' Golo do FC Porto! Outra vez Soares a marcar de cabeça. Agora foi na sequência de um canto de Alex Telles, com Marega a desviar ao primeiro poste e o brasileiro a bisar à vontade.

10' Golo do FC Porto! Soares de cabeça, na sequência de um cruzamento de Jesús Corona.

O FC Porto apresenta uma grande novidade no onze que irá iniciar a partida com o Tondela. Trata-se da inclusão do japonês Nakajima no onze, no lugar de Danilo Pereira que nem se senta no banco de suplentes, tal como Loum que vinha sendo opção regular de Sérgio Conceição.

Eis as equipas:

Estádio do Dragão, no Porto (19 820 espectadores)

Árbitro: Manuel Oliveira (Porto)

FC Porto - Marchesín; Jesús Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles; Nakajima, Mateus Uribe, Otávio (Sérgio Oliveira, 79'), Luis Díaz (Fábio Silva, 74'); Marega (Wilson Manafá, 46'), Soares

Treinador: Sérgio Conceição

Tondela - Cláudio Ramos; Fahd Moufi, Bruno Wilson (Yohan Tavares, 18'), Ricardo Alves, Filipe Ferreira; João Jaquité, Pepelu (Pedro Augusto, 60'); Jhon Murillo, João Pedro (Richard Rodrigues, 60'), Jonathan Toro; Denilson Júnior

Treinador: Natxo González

Golo: 1-0, Soares (10'); 2-0, Soares (32'); 3-0, Otávio (51')