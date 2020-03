Dos 16 aos 40 anos. Quem são os jogadores mais valiosos do mercado

Rayan Cherki, médio ofensivo francês, tem apenas 16 anos mas já se está a afirmar na equipa principal do Olympique de Lyon, com três golos apontados nos 12 jogos que realizou no clube onde joga o guarda-redes português Anthony Lopes. Cherki é o jogador com a sua idade (16) mais valioso do futebol mundial - de acordo com o site transfermarkt, tem um valor de mercado de oito milhões de euros. No patamar oposto está o sul-coreano Dong-guk Lee, de 40 anos, que representa o Jeonbuk, clube treinado pelo português José Morais, que está avaliado em 400 mil euros. Estão separados por 34 anos e 7,6 milhões de euros.

Mas afinal, entre os 16 e os 40 anos, quem são atualmente os jogadores mais valiosos do futebol mundial? Na lista com 25 nomes, há apenas um português: Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, Eden Hazard, Kylian Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah, Luis Suárez e Zlatan Ibrahimovic também integram este ranking.

Cristiano Ronaldo já valeu mais de 100 milhões de euros, mas neste momento está avaliado em 75. Um valor mesmo assim muito elevado para um futebolista com 35 anos. Aliás, basta ter em atenção que na faixa dos 34 o mais valioso é o espanhol David Silva, do Manchester City (15M), e com 36 anos o atleta mais cotado é Frank Ribéry, da Fiorentina (quatro milhões de euros).

O internacional português estava em alta na Juventus até o campeonato italiano (tal como em quase todo o mundo) ter sido interrompido devido à pandemia do coronavírus, com 25 golos marcados em 32 jogos oficiais realizados - dois na Liga dos Campeões, 21 na liga italiana e dois na Taça de Itália. CR7, recorde-se, foi transferido do Machester United para o Real Madrid em 2009 por 94 milhões de euros. E em 2018 do Real para a Juventus por 110 milhões.

João Félix protagonizou a transferência mais cara desta temporada, quando no verão trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid num negócio que envolveu 126 milhões de euros. Mas mesmo assim não é o jogador de 20 anos mais valioso do futebol mundial. Este estatuto pertence a Jadson Sancho, avançado inglês do Borussia Dortmund, que completou 20 anos no dia 25 de março e assim roubou o posto ao internacional português, que é o segundo mais valioso na sua faixa etária.

Ainda no que diz respeito aos jogadores mais jovens, destaque para a avaliação de 40 milhões de euros no caso de Ansu Fati, jovem promessa do Barcelona de apenas 17 anos, já com 24 jogos realizados nesta temporada pelo clube catalão, com cinco golos apontados.

Anssumane Fati nasceu a 31 de outubro de 2002 na Guiné-Bissau, e por essa altura o pai Bori Fati já tinha emigrado para Espanha, em busca de melhores condições de vida, depois de ter estado quatro anos em Portugal a trabalhar na construção civil.

Ainda no patamar dos futebolistas sub-20, destaque para Reinier, 18 anos, avaliado em 25 milhões de euros. O brasileiro transferiu-se no mercado de janeiro do Flamengo de Jorge Jesus para o Real Madrid. Mas numa primeira fase vai integrar o Castilla, equipa B dos merengues.

Com 20 anos, Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, é já um verdadeiro fenómeno de popularidade - está avaliado pelo transfermarkt em 120 milhões de euros, mais 20 do que João Félix. Sancho está a cumprir a sua terceira temporada na equipa principal do clube alemão. E nesta época apresenta números que o tornam num dos futebolistas mais apetecíveis da atualidade (diz-se que o Manchester United está disposto a uma loucura para o contratar) - 17 golos apontados em 35 jogos. E apesar da idade, já é internacional inglês.

Lionel Messi está obviamente nesta lista, de longe o futebolista mais caros de todos os que têm 32 anos. O internacional argentino, vencedor da última Bolda de Ouro e do The Best da FIFA, está avaliado em 140 milhões de euros. No lote dos jogadores mais cotados contabilizando todas as idades surgem ainda os nomes de Kylian Mbpappé, de 21 anos, que de acordo com o transfermarkt é o futebolista com maior valor de mercado (200 milhões de euros).

Destaque ainda para Raheem Sterling, 25 anos, do Manchester City (160 milhões de euros), Harry Kane, 26 anos, avançado do Tottenham de José Mourinho, cujo valor atual de mercado são 150 milhões de euros. A mesma cotação do internacional egípcio Mohamed Salah, 27 anos, do Liverpool.

Entre os jogadores mais cotados em termos de valor está também o brasileiro Neymar, 28 anos, do Paris-Saint Germain, que de acordo com o transfermarkt esta avaliado em 160 milhões de euros.

O internacional brasileiro é ainda hoje a transferência mais cara de sempre do futebol mundial, quando no verão de 2017, o PSG abriu os cordões à bolsa e pagou ao Barcelona a cláusula de rescisão de Neymar, no valor de 222 milhões de euros.

Entre os jogadores mais velhos, Zlatan Ibrahimovic, do AC Milan, apesar dos seus 38 anos ainda está avaliado em 3,5 milhões de euros. Um ano mais velho (39), o espanhol Aritz Aduriz continua a ser uma das figuras do Athletic Bilbau - o seu valor atual de mercado é um milhão de euros.