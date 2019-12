Dortmund contrata prodígio norueguês ao RB Salzburgo

O Borussia Dortmund garantiu este domingo a contratação de um dos jogadores mais cobiçados da Europa. Trata-se do prodígio norueguês Erling Haaland, de apenas 19 anos, que tem brilhado ao serviço dos austríacos RB Salzburgo, segundo melhor marcador da Liga dos Campeões com oito golos, apenas atrás do polaco Robert Lewandowski, que conta com dez remates certeiros ao serviço do Bayern Munique.

Haaland era pretendido por vários clubes europeus, entre os quais RB Leipzig e sobretudo o Manchester United, mas acabou por escolher o Borussia Dortmund, que paga 20 milhões de euros a pronto ao Salzburg, tendo o atleta assinado contrato válido até 30 de junho de 2024.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mino Raiola, empresário do jogador, justificou a escolha do Dortmund com o facto de ainda ser "muito cedo" para que Haaland jogue na Premier League. "Apesar das muitas ofertas de grandes clubes da Europa, o jogador decidiu-se pelo projeto desportivo que lhe apresentámos", afirmou Hans-Joachim Watzke, diretor-geral do Borussia Dortmund.

Já o diretor desportivo Michael Zorc mostrou-se entusiasmado com o reforço que se apresenta no clube a 3 de janeiro. "É um avançado ambicioso, fisicamente muito forte, com um grande instinto para o golo e uma velocidade impressionante, que nos irá permitir fazer crescer ainda mais o Dortmund", disse.

Refira-se que esta época Erling Haaland contabiliza 28 golos marcados em 22 jogos realizados pelo RB Salzburgo.