Diretor-geral do Benfica transfere-se para a Roma

AS Roma

O Benfica e a AS Roma anunciaram esta quarta-feira que Tiago Pinto vai transferir-se para o clube italiano, onde irá assumir o mesmo cargo a partir de janeiro de 2021.

Os encarnados anunciaram que Tiago Pinto, de 36 anos, "terminará a sua ligação profissional" ao clube no próximo dia 31 de dezembro, depois de ter decidido "aceitar o desafio de liderar a gestão desportiva da AS Roma".

Oito anos, após ter chegado ao Benfica para gerir as modalidades do clube, tendo em 2017 passado para o futebol profissional para ocupar a vaga deixada em aberto por Lourenço Coelho.

"Estarei sempre agradecido ao Benfica e ao presidente pela oportunidade que me foi dada. Foram oito anos intensos. Dei o melhor de mim e todos os que me conhecem sabem que esta decisão foi a mais difícil de todas as que tomei enquanto responsável por este clube", disse Tiago Pinto ao site oficial dos encarnados.

"Aceitei, nos últimos dias, um novo desafio e uma nova oportunidade, não sendo ainda o tempo certo para falar sobre a próxima etapa da minha carreira", acrescentou, assegurando que continuará "fortemente empenhado até ao último dia" no trabalho junto da equipa profissional do Benfica.

Tiago Pinto falou também para o site oficial da AS Roma, garantindo que está "radiante" por se juntar ao clube italiano, cuja equipa principal é treinada pelo português Paulo Fonseca. "Sair do Benfica foi uma decisão muito difícil, tendo em conta o que alcançámos juntos nos últimos oito anos, mas não podia recusar a oportunidade de me juntar a uma Roma que quer ressurguir", disse.

Dan Friedkin, presidente da AS Roma, assumiu ao site dos romanos que "Tiago Pinto é um talento de classe mundial". "Nas nossas muitas conversas, ficou claro que sua paixão pelo trabalho, a sua visão de futuro e, acima de tudo, a mentalidade vencedora eram consistentes com o que pretendemos para a Roma", frisou.