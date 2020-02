Sporting confima agressão a dirigente do clube

Miguel Afonso, vogal Conselho Diretivo do Sporting, e a filha de 16 anos foram "agredidos" e "cuspidos" este domingo no acesso aos elevadores do Estádio José Alvalade, quando se preparavam para entrar no recinto para assistir ao jogo com o Portimonense, da 20.ª jornada da I Liga, adiantou ao DN fonte oficial dos leões.

De acordo com a mesma fonte, estes atos foram praticados "por membros da Juventude Leonina", que também "tentaram agredir" Filipe Osório de Castro, outro dirigente do Conselho Diretivo. E, nesse momento, os referidos elementos da claque terão, de acordo com fonte leonina, deixado uma ameaça: "Se não se demitirem, vamos atrás de vocês."

Ao final da tarde deste domingo, já depois de terminado o jogo com o Portimonense, o Sporting emitiu um comunicado no qual confirma os incidentes, aproveitando para "repudiar mais um episódio de violência ocorrido nas instalações de Alvalade", garantindo que a direção irá tomar "as medidas necessárias" para defender os sócios e as suas famílias.

Nesse comunicado, os leões explicam o sucedido: "Quando fazia o corredor de acesso aos elevadores, já dentro do Estádio de Alvalade, Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting Clube de Portugal, foi agredido ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina. A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada. Também Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, foi alvo de insultos e tentativa de agressão. Os episódios cobardes e lamentáveis ainda se repetiram com um Assistente de Recinto Desportivo que foi alvo de agressões."

"Numa altura que ainda decorre o julgamento de Alcochete e que o Sporting Clube de Portugal tenta ultrapassar os momentos extremamente violentos e traumáticos a que foi sujeito é, mais uma vez, atacado. Desta vez, até uma menor é insultada, cuspida, humilhada", acrescenta o cominicado leonino.

Estes incidentes surgiram num dia em que se realizou uma manifestação junto ao Multidesportivo de Alvalade, que juntou cerca de três mil adeptos sportinguistas, sem que se tenham registado incidentes. Durante cerca de 45 minutos, os manifestantes emitiram palavras de ordem contra o presidente Frederico Varandas e exigiram mudanças.