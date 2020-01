Diogo Dalot estreia-se a marcar na goleada do Manchester United

Grande golo de Bernardo Silva no apuramento do Manchester City

O defesa português Diogo Dalot estreou-se este domingo a marcar pelo Manchester United, na goleada por 6-0 sobre o Tranmere Rovers, que garantiu aos reds a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.

Diogo Dalot, que se transferiu do FC Porto para a equipa inglesa na temporada 2017/2018, apontou aos 13 minutos o segundo dos seis golos da equipa visitante, que está a ter um dos seus piores desempenhos de sempre na Premier League, ocupando a quinta posição a distantes 33 pontos do líder Liverpool.

No terreno do Tranmere, do terceiro escalão do futebol inglês, a equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer, inaugurou o marcador aos 10 minutos, por intermédio de Maguire, e chegou aos 5-0 ainda no primeiro tempo, com golsode Dalot, Lindgard (16'), Phil Jones (41') e Anthony Martial (45').

No segundo tempo, um penálti marcado por Greenwood fechou a contagem e garantiu a presença do United nos oitavos da Taça da Inglaterra, troféu que a equipa já venceu por 12 vezes.