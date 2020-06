"Digam à nação que fico!". Jesus anuncia renovação com o Flamengo

Jorge Jesus vai permanecer mais uma época nos brasileiros do Flamengo, até junho de 2021, anunciou nesta quarta-feira o treinador português de futebol na sua página no Instagram.

"Os meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação do meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e nação 'rubro-negra' foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", escreveu o treinador, numa mensagem acompanhada de uma foto onde se pode ler: "Digam à Nação que fico!".

Jorge Jesus, de 65 anos, chegou ao clube brasileiro em junho de 2019, tendo, desde então, conquistado o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça sul-americana, a Supertaça do Brasil e ainda a Taça Guanabara, a primeira volta do estadual Carioca.

Na terça-feira à noite, a Globo tinha noticiado uma reunião entre o treinador português onde os pormenores da renovação ficaram definidos

O contrato prevê cláusulas que permitem a saída de Jorge Jesus caso existam ofertas de clubes europeus pré-determinados. Jorge Jesus irá receber quatro milhões de euros de salário anuais, além dos prémios.