Diego Costa paga 36 mil euros para escapar à prisão

O avançado hispano-brasileiro Diego Costa assinou esta quinta-feira um acordo com as autoridades fiscais espanholas, segundo o qual tem de pagar 36 mil euros para escapar a uma pena de seis anos de prisão por fraude fiscal no valor de 1,1 milhões de euros, aquando da sua transferência do Atlético de Madrid para o Chelsea, em 2014.

Este acordo com a Fiscalía não impede no entanto de pagar mais de 507 mil euros de multa, além de já ter procedido à regularização do montante apurado (1,1 milhões de euros) de impostos que estava em dívida.

Este é um problema que já atingiu outros profissionais de futebol em Espanha, incluindo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Angel Di María, Falcao, Luka Modric, José Mourinho, entre outros. A questão tem a ver com o facto de Diego Costa ter mudado a residência fiscal em julho de 2014, quando trocou o Atlético de Madrid pelo Chelsea, não tendo pago o correspondente a meio ano de impostos enquanto viveu em Madrid. Por outro lado, terá ainda incorrido no crime de fraude fiscal no contrato de direitos de imagem que assinou na altura.