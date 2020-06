Dérbi entre Everton e Liverpool bate recorde de audiências

O dérbi entre Everton e Liverpool, deste domingo, que terminou empatado 0-0, bateu o recorde de audiências televisivas da história da Premier League. Foram 5,5 milhões de pessoas que estiveram a assistir à partida da 30.ª jornada, que tinha como aliciante o facto de os reds terem a possibilidade de ficarem a um curto passo da conquista do título que lhe foge há 30 anos.

O dérbi de Merseyside, transmitido pela cadeia de televisão Sky Sports, é um dos duelos com maior rivalidade em todo o mundo, mas desta vez foi realizado à porta fechada devido às medidas de segurança por causa da pandemia de covid-19.

O facto de ter sido transmitido em sinal aberto, após três meses sem futebol devido à pandemia, fez com que tivesse entrado para a liderança do ranking de audiências, destronando o dérbi de Manchester entre City e United, realizado em 2012, que na altura foi seguido por 4,3 milhões de telespectadores, tendo a partida sido ganha pelos citizens por 1-0 (golo de Vincent Kompany), que assim continuaram a sua caminhada para a conquista do título.

Refira-se que o regresso da Premier League tinha já estabelecido uma marca extraordinária no sábado, quando o Bournemouth-Crystal Palace, duas equipas que não lutam pelo título, prenderam ao ecrã da televisão (em sinal aberto) uma média de 3,6 milhões de pessoas, sendo agora o terceiro jogo com mais audiência do Reino Unido.