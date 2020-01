Depois do Sporting, também o Desp. Aves cortou relações com a claque

O Desp. Aves anunciou esta quinta-feira que vai terminar, com efeitos imediatos, o protocolo celebrado com a claque Força Avense, devido às críticas efetuadas pela claque à administração do último classificado da I Liga de futebol. Este é o segundo emblema da Liga a tomar tal medida, depois do Sporting cortar relações com duas das três claques do clube.

"Lamentamos que, numa fase em que a união deveria prevalecer, sejamos obrigados a tomar uma posição. Em 6 de janeiro, o nosso departamento jurídico iniciou diligências no sentido de terminar com o protocolo existente entre o CD Aves - Futebol SAD e a Força Avense", escreve o emblema do concelho de Santo Tirso, em comunicado publicado na sua página oficial.

Na terça-feira, a claque oficial do Desportivo das Aves confirmou que iria falhar a deslocação ao Estádio da Luz para assistir ao encontro com o Benfica, da 16.ª jornada do campeonato, em protesto contra a data e hora da partida, agendada para sexta-feira, às 19:00. Na mesma nota, a Força Avense criticou a "inércia e passividade" diretiva em relação às arbitragens, notou a "ausência de fio condutor único" entre clube e SAD e deixou reparos à postura demonstrada ao longo dos últimos meses por Estrela Costa, diretora-executiva da SAD, acusada de não representar os valores do Desportivo das Aves e da Vila das Aves.

"Não é admissível o constante ataque pessoal a membros que constituem a administração da SAD e do clube avense, que não se poupa a esforços para conseguir o melhor para esta instituição. As relações institucionais entre clube e SAD decorrem com a maior das normalidades, como é apanágio desde a criação desta sociedade", prossegue o organismo.

Sobre as arbitragens, a administração liderada pelo chinês Wei Zhao, defende que as altas instâncias do futebol português devem trabalhar "de forma tranquila e serena", de modo a "prosseguir com o caminho profissional e de destaque internacional" do qual se orgulham.

Os avenses ocupam a última posição da I Liga, com apenas seis pontos, correspondentes a duas vitórias e 13 derrotas, e estão a oito pontos da 'linha de água', detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 31 golos sofridos.