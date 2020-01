Depois de Félix no Prado, Inter apresenta Eriksen no Teatro Scala de Milão

Finalmente o namoro deu em casamento, O médio dinamarquês Christian Eriksen foi nesta terça-feira anunciado como reforço do Inter Milão, clube italiano treinado por Antonio Conte. O jogador estava em final de contrato e tinha recusado renovar com o Tottenham de José Mourinho, que ainda assim vai receber cerca de 20 milhões de euros pela transferência. O contrato é é válido até 2024 e Eriksen vai usar o número 24 nas costas.

O Inter Milão quis um anúncio em grande e apresentou o reforço dinamarquês no Teatro Scala, em Milão, a exemplo que o Atlético Madrid fez com João Félix no Museu do Prado. "Estava ansioso por este momento, estar aqui é lindo e estou feliz por ser jogador do Inter. Estou muito entusiasmado e mal posso esperar para conhecer os adeptos. Já tive a oportunidade de sentir o calor deles, foi uma receção fantástica. Sinto-me ótimo. Agora chegou o momento de enfrentar um novo desafio. Estou muito feliz por poder jogar na Série A e num grande clube como o Inter, um clube fantástico", disse nas suas primeiras declarações.

Na atual temporada, Eriksen tinha disputado 28 jogos pelo Tottenham e apontado três golos. Na época passada, o médio também tinha sido alvo do interesse do Real Madrid, mas as negociações acabaram por não evoluir.

O médio dinamarquês Christian Eriksen assinou pelo Tottenham em 2013, depois ed ter dado nas vistas ao serviço do Ajax, clube pelo qual se sagrou três vezes campeão da Holanda. Ao serviço do clube londrino, o melhor que conseguiu foi ser finalista vencido da edição da Liga dos Campeões de 2018-19. No total realizou 304 jogos com a camisola dos spurs, apontou 69 golos e fez 85 assistências.

Mal Eriksen foi anunciado no Inter, o Tottenham confirmou também uma transferência, ao anunciar a aquisição, a título definitivo, de Giovani Lo Celso, que estava emprestado pelo Bétis. "O clube confirma a partida de Christian Eriksen depois do acordo com o Inter de Milão pela transferência do internacional dinamarquês", referem os spurs, desejando ao seu ex-pupilo "o melhor para o futuro" em Itália.

O atleta de 23 anos, formado no Rosário Central e que passou pelos franceses do Paris Saint-Germain, já disputou 20 jogos pelo Tottenham, tendo marcado por duas vezes.