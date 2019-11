Del Piero: "João Félix tem tudo para ser o número um"

Alessandro Del Piero foi um histórico jogador da Juventus e não tem dúvidas sobre o talento de João Félix, tendo dito isso mesmo numa entrevista ao jornal espanhol AS, numa semana em que a Juve reencontra o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, jogo marcado para esta terça-feira, em Turim.

"João Félix está entre os maiores, não deve esperar e não deve perder tempo. Tem tudo. O único conselho que lhe posso dar é que honre o seu extraordinário talento, dando tudo nos treinos. Tem tudo para ser um número um desde já", afirmou o antigo internacional italiano ao ser questionado sobre o jovem avançado do Atlético de Madrid poderá ser um futuro Bola de Ouro.

Cristiano Ronaldo também foi tema de conversa, com Del Piero a afirmar que "não foi bonito" ter deixado o estádio ao ser substituído pelo treinador Maurizio Sarri durante o jogo com o AC Milan. "Não é compatível com um futebolista com a sua qualidade e comportamento. No entanto, não é só esse gesto que conta, mas também a forma como se porta todos os dias. Cristiano é um grande profissional e por isso os companheiros respeitam-no muito", assumiu, garantindo que CR7 "ainda tem muito que dar", embora admita que "este início de temporada está a ser menos brilhante". "No entanto, será a partir de fevereiro que deve marcar a diferença, quando arrancarem os oitavos-de-final da Liga dos Campeões", sublinhou.