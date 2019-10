Defesa do Famalicão convocado para a principal seleção da Argentina

Nehuén Pérez, defesa-central do Famalicão, foi esta quinta-feira convocado para a principal seleção da Argentina. O jogador tem sido presença habitual na seleção de sub-23, mas foi agora promovido pelo selecionador Lionel Scaloni.

O defesa, de 19 anos, está emprestado pelo Atlético de Madrid aos famalicenses, sendo uma das peças essenciais da equipa orientada por João Pedro Sousa, que ocupa o segundo lugar da I Liga, em igualdade pontual com o FC Porto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além de Pérez, foram ainda chamados outros três jogadores que atuam em Portugal: o sportinguista Marcos Acuña e os portistas Marchesín e Saravia, sendo que este último não tem feito parte das escolhas habituais do treinador Sérgio Conceição.

Na convocatória da seleção de sub-23 consta o ainda Leonel Mosevich, defesa do Nacional, da II Liga, jogador que se encontra no clube madeirense por empréstimo do Argentino Juniors.