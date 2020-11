De Ronaldo a Mourinho. As reações do mundo do futebol à morte de Maradona

Após saber da notícia da morte de Diego Armando Maradona, o mundo do futebol tem reagido à perda de um dos melhores jogadores de todos os tempos, com algumas figuras portugueses a não deixarem de fazer o seu tributo a "El Pibe".

Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia com o argentino nas redes sociais. "Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido", escreveu CR7.

Já José Mourinho, de quem Maradona era fã, postou várias fotos dos dois. "Don Diego... porra, amigo vou sentir a tua falta", escreveu o treinador do Tottenham.

Também os clubes portugueses têm prestado homenagem ao ex-futebolista e treinador que esta quarta-feira morreu, aos 60 anos.

O Sporting publicou uma fotografia de Maradona com a camisola do clube e citou-o: "Se morrer, quero voltar nascer e quero ser futebolista. E quero voltar a ser Diego Armando Maradona. Sou um jogador que deu alegria ao povo e isso basta-me e sobra-me."

O Benfica foi mais sucinto e postou uma foto de Maradona ao lado da grande figura do clube encarnado, Eusébio. "AD10S, El Pibe", escreveu.

Já o FC Porto publicou uma fotografia do antigo craque com a camisola azul e branca... da Argentina. "O futebol está mais pobre, o legado permanece Obrigado pelas memórias, Diego Armando Maradona", escreveram os dragões.

Quem também se despediu de Maradona nas redes sociais foi Pelé, com quem o argentino nem sempre teve uma relação fácil, muito por culpa do rótulo de melhor jogador de todos os tempos. "Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu", escreveu o antigo craque brasileiro.

Considerado o grande sucessor de Diego Maradona, Lionel Messi fez questão de se despedir do seu antigo selecionador. "Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Deixa-nos, mas não vai embora, porque o Diego é eterno. Fico com todos os momentos lindos vividos com ele e queria aproveitar para enviar as condolências a toda a sua família e amigos. Descanse em paz", escreveu.