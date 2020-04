David Luiz: "Quero voltar a vestir a camisola do Benfica"

O brasileiro David Luiz está decidido a voltar a representar o Benfica antes de terminar a sua carreira. No dia em que festejou o seu 33.º aniversário, o defesa-central do Arsenal garantiu, em entrevista à Sport TV, que "nunca" perdeu a ligação ao clube da Luz.

"Tenho na minha cabeça, e todo o mundo sabe, que quero voltar. Quero voltar a vestir a camisola do Benfica e voltar a sentir essa sensação. O dia em que reentrar no Estádio da Luz será muito especial, vai ser uma das maiores sensações da minha vida", assumiu o internacional brasileiro que chegou à Luz em janeiro de 2007 como um desconhecido, tendo depois rumado ao Chelsea, quatro anos depois, por 25 milhões de euros.

A propósito dessa saída, em janeiro de 2011, para o clube londrino, David Luiz faz uma revelação curiosa: "Tinha medo de deixar o Benfica, medo de viver uma nova história. Eu tinha medo de apagar toda a minha história no Benfica, o amor, o prazer que tinha de viver neste país e de jogar pelo Benfica."

Nessa altura, uma conversa com o diretor desportivos dos encarnados foi decisiva. "O Rui Costa levou-me para a sala dele e conversou comigo. Disse-lhe 'não quero ir, vou ficar, vou ficar'. O Rui é que me disse uma coisa que me tocou no coração: 'As portas vão estar sempre abertas para ti. Tens de mostrar o teu futebol para o mundo inteiro'."

Outro dos temas desta entrevista, foi o jovem Pedrinho, que o Benfica contratou recentemente ao Corinthians, tendo em vista a próxima época. "É, sem dúvida, um grande jogador, com muita qualidade. Vai para o clube certo para ele, para que possa ser potencializado na Europa e possa ajudar o Benfica a ganhar muitos títulos", começou por dizer David Luiz, garantindo que "foi sem dúvida uma decisão acertada" aquela que os encarnados tomaram em contratar o internacional olímpico pelo Brasil..