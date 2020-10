Data das eleições do Benfica pode mudar devido à covid-19

As eleições para os órgãos sociais do Benfica marcadas para o dia 30 de outubro podem, afinal, ter de se realizar noutra data. Em nota publicada no site oficial do clube da Luz, os encarnados esclarecem que em causa está a decisão anunciada pelo Conselho de Ministros em proibir a circulação de pessoas entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, devido ao aumento de casos positivos de covid-19.

Nesse sentido, diz a mesma nota, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Virgílio Duque Vieira, irá ouvir esta sexta-feira ouvir os representantes das quatro candidaturas para analisar esta situação, uma vez que a determinação do Governo poderá influenciar diretamente a afluência às urnas no ato eleitoral dos encarnados.