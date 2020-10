Darwin Núñez no onze ideal e candidato a melhor da Liga Europa

Darwin Núñez foi eleito pela UEFA para o onze ideal da 1.ª jornada da Liga Europa. O avançado do Benfica brilhou com três golos na vitória frente ao Lech Poznan, na Polónia, por 4-2, razão pela qual é um dos quatro candidatos a melhor jogador da ronda.

Entre os concorrentes do internacional uruguaio estão o turco Yusuf Yazici, que fez um hat-trick na vitória do Lille frente ao Sparta Praga; o nigeriano Kelechi Iheanacho, que contribuiu com um golo e duas assistências na vitória do Leicester com o Zorya; e o japonês Takefusa Kubo, que também contabilizou um golo e duas assistências no triunfo do Villarreal frente ao Sivasspor.

O onze ideal da jornada inaugural da Liga Europa é o seguinte: Livakovic (Dínamo Zagreb); Tavernier (Rangers), David Luís (Arsena), Juan Foyth (Villarreal), Juklerod (Antuérpia); Bellarabi (Bayer Leverkusen), Baumgartner (Hoffenheim), Amiri (Bayer Leverkusen), Kubo (Villarreal), Yazici (Lille), Darwin Núñez (Benfica).