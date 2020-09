Darwin Núñez bisa em jogo treino com a equipa B

O Benfica voltou este domingo de manhã ao trabalho, no Seixal, com um jogo treino com a equipa B, na qual venceu por 3-0. O grande destaque desta sessão foi o novo reforço Darwin Núñez, que marcou dois golos.

Este teste realizou-se poucas horas depois de os encarnados terem vencido o Rennes, por 2-0, no Estádio da Luz, tendo o treinador Jorge Jesus utilizado os jogadores que tiveram menos minutos diante da equipa francesa.

Além dos dois golos do uruguaio Darwin, também marcou o internacional português Dyego Sousa, que em princípio não fará pare do plantel para esta temporada.

Dse acordo com o site oficial do Benfica, Jesus fez alinhar o seguinte onze: Vlachodimos; João Ferreira, Samaris, Morato, Grimaldo; Diogo Gonçalves, Gabriel, Chiquinho, Franco Cervi; Pedrinho, Darwin Núñez.

Veja os golos: