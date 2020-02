Danilo Pereira e Aboubakar já pisaram o relvado a pensar no clássico

A poucos dias do clássico com o Benfica, o FC Porto regressou aos trabalhos. Sérgio Conceição já contou com Danilo Pereira e Aboubakar. Os dois jogadores fizeram treino condicionado, enquanto Pepe ficou longe do relvado e continua a fazer tratamento a um problema na perna esquerda.

O extremo Luís Díaz, que saiu lesionado do jogo com o Académico de Viseu, para a Taça de Portugal (1-1). O jogador colombiano acabou por ser substituído pelo avançado Nakajima, ao minuto 64 e deverá ser reavaliado para para averiguar, ao certo, a extensão do problema.

O encontro entre o FC Porto e o Benfica, referente à 20º jornada da I Liga, está agendado para sábado, às 20.30, no Estádio do Dragão. A equipa encarnada, lidera o campeonato com 54 pontos, mais 7 pontos do que clube dos azuis e brancos.