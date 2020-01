Daniel Podence é reforço do Wolverhampton, clube que pagou ao Olympiacos 20 milhões de euros pela transferência. O jogador assinou contrato por quatro anos e meio.

O avançado português, de 24 anos, torna-se assim a segunda mais cara contratação da história do clube treinado por Nuno Espírito Santo, depois de Raúl Jiménez (38 milhões de euros), igualando os 20 milhões da transação de Adama Traoré.

Daniel Podence irá envergar a camisola número 10 dos Wolves, aumentando o contingente português no clube que já tem Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Bruno Jordão e Diogo Jota.

Nas redes sociais, o avançado despediu-se do Olympiacos com uma sentida mensagem na qual expressou o orgulho de ter representado o clube grego. "Obrigado Olympiacos! Obrigado Grécia Do fundo do meu coração, parto com um misto de emoções. O sentimento de gratidão e alegria por ter representado este enorme clube europeu, o maior da Grécia. Por poder dizer aos meus filhos que joguei com sucesso no Olympiacos. Por outro lado, o sentimento de nostalgia e saudade por deixar o clube e as pessoas que me receberam tão bem. Estarei eternamente grato e levarei cada um de vós comigo", escreveu.

Ao site oficial do Wolves, Podence falou de "um sonho tornado realidade" por poder jogar na Premier League, algo com que sempre sonhou "desde criança". "Os meus objetivos são ajudar a equipa com golos, assistências e coletivamente. Gostava ainda de ajudar o Wolves a qualificar-se para a Liga dos Campeões", disse, admitindo que a possibilidade de o clube ter outros portugueses ajudou na decisão que tomou. "Eles serão uma grande ajuda para me adaptar ao futebol inglês, que é um grande desafio", frisou.