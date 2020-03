Custódio Castro rende Rúben Amorim como treinador do Sp. Braga

Custódio Castro será esta quarta-feira apresentado como novo treinador do Sporting de Braga. O antigo médio, que desempenhava até agora o cargo de técnico dos juvenis dos bracarenses, após dois anos como adjunto da equipa B, sucede assim a Rúben Amorim que está de saída para o Sporting.

Este será o terceiro treinador do Sp. Braga esta época, depois de Ricardo Sá Pinto ter iniciado a temporada e ter sido demitido no final do ano de 2019. Sucedeu-lhe Rúben Amorim, de 35 anos, que foi apresentado a 27 de dezembro de 2019 e, em 13 jogos, deu aos bracarenses 10 vitórias, duas das quais valeram uma Taça da Liga, um empate e duas derrotas, ambas na Liga Europa, frente ao Rangers.

Entre 17 de janeiro e 15 de fevereiro, o Sporting de Braga venceu por cinco vezes os três grandes, algo inédito no clube.

Custódio, que como jogador representou Sporting, Dínamo Moscovo, V. Guimarães, Sp. Braga e Akhisar, vai iniciar a sua carreira como treinador ao mais alto nível aos 36 anos.