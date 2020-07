Custódio Castro deixa comando técnico do Sp. Braga

Oficial: Custódio Castro é o novo treinador do Sp. Braga

Custódio Castro deixou de ser treinador do Sp. Braga, anunciou o emblema bracarense.

Num comunicado em que os minhotos deixam fortes críticas à arbitragem do jogo desta terça-feira frente ao Rio Ave, pode ler-se que "a frustração sentida pelo clube e pelos seus responsáveis contribui para um clima de grande adversidade e favoreceu, não tenhamos dúvida, a decisão comunicada por Custódio Castro de deixar o comando técnico da equipa do Sp. Braga".

"Esta posição inamovível do nosso treinador coloca um desafio acrescido ao Clube para a fase final da temporada, mas é reflexo de um ambiente de contrariedade que em grande parte é provocado por erros externos que não são admissíveis nem desculpáveis", escreve o atual quarto classificado da I Liga.

Em seis jogos no comando técnico do Sp. Braga na I Liga, Custódio obteve duas vitórias, um empate e três derrotas, permitindo a ultrapassem do Sporting, agora orientado por Rúben Amorim, treinador que o antecedeu na Pedreira.

O antigo médio, de 37 anos, tinha jogado pelo Sp. Braga entre 2010 e 2015. Desde que pendurou as botas, em 2007, que trabalhava em equipas técnicas das camadas jovens do clube.