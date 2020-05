Cristiano Ronaldo torna-se sócio vitalício do Nacional

Cristiano Ronaldo tornou-se sócio vitalício do Nacional, anunciou hoje a equipa da II Liga portuguesa de futebol. O internacional português é o sócio número 7.140 do clube madeirense.

Cristiano Ronaldo encontra-se na Madeira, a aguardar pelo regresso da Juventus aos treinos, tendo realizado vários treinos no Estádio da Madeira.

Cristiano Ronaldo representou o clube madeirense nas temporadas de 1995/96 e 1996/97, antes do ingressar no Sporting. Desde então, tem mantido uma ligação ao clube, onde fez parte da sua formação, tendo o seu nome num estádio secundário, Estádio Cristiano Ronaldo Campus Futebol, bem como associado a um torneio internacional de futebol jovem organizado pelo Nacional.

Cristiano Ronaldo foi membro da Comissão de Honra do Centenário do Nacional, tendo em 2017 sido galardoado com o Condor de Ouro com Palma, que foi atribuído pelos sócios pela sua disponibilidade para as iniciativas do clube.