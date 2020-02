Treino, dieta, hidratação. O dia de aniversário de Ronaldo

Cristiano Ronaldo no jogo contra a Fiorentina

Cristiano Ronaldo, completa 35 anos, esta quarta-feira (5 de fevereiro) e a Juventus não desperdiçou a oportunidade de partilhar imagens do português em ação num treino, onde mostra o seu empenho. Mesmo no dia do aniversário CR7 não dispensa um bom treino e fez questão de o realçar nas redes sociais: "Parabéns a mim!".

A maior estrela do futebol português demonstra assim que o trabalho continua a ser a base para conseguir os muitos objetivos que ainda quer alcançar na carreira. Ronaldo parece ter a mesma vontade de um jovem no início de carreira e não para, nem nos dias em que os comuns mortais podem descansar.

Aos 35 anos, o futebolista segue um plano para manter o físico que inclui muito treino, além de descanso, recuperação, dieta e hidratação. Além das sessões com a equipa, o português treina mais três horas por dia, cinco dias por semana. A seguir a cada desafio, Ronaldo vai nadar para relaxar da tensão pós-jogo e ao mesmo tempo trabalha os tríceps, bíceps, peitorais, músculos deltoides nos ombros e o dorsal.

Há dois anos em Turim, Ronaldo continua a ser essencial para a Juventus, equipa onde tenta conquistar a desejada (e inédita) sexta Liga dos Campeões da sua carreira. CR7 está a realizar o seu melhor arranque de ano de sempre: soma já 10 golos em 6 jogos, em 2020.