Cristiano Ronaldo na Suécia à procura do golo 100 pela seleção

Ainda não é certo que Cristiano Ronaldo seja dado como apto para jogar esta terça-feira com a Suécia, na Friends Arena, em Solna, a partir das 19.45 horas, em jogo a contar para o grupo 3 da Liga das Nações.

Mas tendo em conta que já participou nos dois últimos treinos, é bem possível que esteja em campo, pronto para solidificar ainda mais o seu lugar na história. Isto porque está a um golo de chegar aos 100 remates certeiros em jogos de seleções, uma barreira que só o iraniano Ali Daei atingiu, sendo neste momento o melhor marcador de sempre com 109 golos.

E a Friends Arena, inaugurada em outubro de 2012, foi o palco de uma das melhores exibições da carreira de Ronaldo ao serviço da seleção nacional. Foi em 2013, na segunda mão do play-off de apuramento para o Mundial do Brasil, em 2014, com uma exibição de sonho, que lhe valeu um hat trick (um dos sete com as quinas ao peito) e o consequente apuramento de Portugal com um triunfo por 3-2.

Ou seja, quando entrar no relvado do estádio de Solna, nos arredores de Estocolmo, Ronaldo vai, por certo, lembrar-se dessa noite mágica, que até poderá servir de inspiração para atingir o golo 100 e, consequentemente, ajudar a mais uma vitória da seleção nacional - que se estreou na Liga das Nações com um triunfo com a Croácia por 4-1.

Foi à oitava internacionalização que Cristiano Ronaldo fez o seu primeiro golo por Portugal. Curiosamente foi, no seu primeiro jogo oficial com as quinas ao peito, precisamente na partida inaugural do Euro 2004, no Estádio do Dragão, que a seleção nacional perdeu por 2-1.

Um marco importante foi quando a 5 de março de 2014, bisou na goleada por 5-1 frente aos Camarões, num jogo particular em Leiria, e ultrapassou Pauleta como o melhor marcador de sempre da equipa das quinas com 49 golos.

Agora, além da centena de remates certeiros, Ronaldo alimenta a esperança de ultrapassar os 109 golos de Ali Daei, que representou a seleção do Irão por 149 vezes, entre 1993 e 2006.

Veja todos os 99 golos de Cristiano Ronaldo pela seleção nacional: