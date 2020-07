Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar de livre pela Juventus (veja o golo)

Cristiano Ronaldo marcou este sábado o primeiro golo de livre direito com a camisola da Juventus, na goleada de 4-1 aplicada ao rival Torino, em jogo da 30.ª jornada da liga italiana.

O avançado marcou, finalmente, de livre direto, aos 61 minutos, após 80 jogos e 43 tentativas falhadas ao serviço da vecchia signora, num dérbi em que o veterano guarda-redes Gianluigi Buffon, de 42 anos, se tornou o futebolista com mais presenças de sempre na Série A, contabilizando o 648.º jogo no escalão principal, batendo o já retirado compatriota Paolo Maldini.

Nos instantes iniciais, o argentino Paulo Dybala colocou a Juventus em vantagem, logo à passagem do minuto três, num lance em que tirou dois adversários do caminho para bater Sirigu, antes de Ronaldo começar a fazer a diferença no desafio, ao assistir o colombiano Juan Quadrado (29') para o segundo golo.

O penálti convertido por Andrea Belotti (45+6 minutos), no tempo extra da primeira parte, foi o melhor que a formação do Torino conseguiu fazer, e ainda foi infeliz nos minutos finais, face ao golo na própria baliza do suplente utilizado Djidji (87), já depois de Ronaldo ter faturado de livre direto.

A Juventus mantém a liderança isolada do campeonato, com 75 pontos, mais sete do que a segunda classificada Lazio, que recebe este sábado o AC Milan. O Torino é 15.º colocado, com 31 pontos.