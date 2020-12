Cristiano Ronaldo eleito jogador do século

Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador do século. Uma distinção atribuída na gala dos Globe Soccer Awards, que decorreu na tarde deste domingo (27 de dezembro) no Dubai. Na competição pelo título de melhor jogador deste século - portanto, dos últimos 20 anos - estavam também o argentino Lionel Messi, o egípcio Mohamed Salah e o internacional brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

Robert Lewandowski, avançado polaco do Bayern de Munique, venceu na categoria de melhor jogador do ano.

"Este prémio dá-me motivação para continuar a minha jornada e poder jogar mais alguns anos", afirmou o capitão da seleção portuguesa, que marcou presença na cerimónia.

O empresário português Jorge Mendes - que representa Ronaldo desde o início da sua carreira profissional - venceu o prémio para Agente do Século.

Havia ainda um outro português na competição pelo prémio de treinador do século, mas José Mourinho foi batido pelo espanhol Pep Guardiola.

O alemão Hans-Dieter Flick, que comanda o Bayern Munique, ganhou a distinção para Treinador do Ano, e a equipa bávara foi eleita o Clube do Ano.

O Real Madrid venceu a categoria de Clube do Século, e Iker Casillas, que terminou a carreira no FC Porto, e Gerard Piqué foram distinguidos com o prémio Carreira.