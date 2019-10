Coreia do Sul de Paulo Bento goleia por 8-0

Coreia do Sul de Paulo Bento no grupo da... Coreia do Norte

A Coreia do Sul de Paulo Bento goleou esta quinta-feira em casa o Sri Lanka por 8-0, em partida da segunda fase da zona asiática de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, que se vai jogar no Qatar.

O extremo do Tottenham, Son Heung-Min, apontou dois golos (12 e 45 minutos), mas a grande figura do jogo foi Kim Shin-Wook, atacante dos chineses do Shanghai Shenhua, que completou um póquer (18', 31', 56' e 65'). Hwang Hee-Chan (22') e Kwon Chang-Hoon (77') completaram a goleada.

Invicta na liderança do grupo com seis pontos em dois jogos, a Coreia do Sul vai defrontar na terça-feira a outra seleção que soma por vitórias o encontros disputados, a... Coreia do Norte.

Com Shoya Nakajima, do FC Porto, a titular e a fazer uma assistência, o Japão também conseguiu uma goleada, por 6-0, sobre a Mongólia.