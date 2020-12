Convidados para a festa de Neymar escapam às barreiras sanitárias... pelo ar

Prefeitura diz que não pode impedir festa de Neymar que junta 150 pessoas no final do ano

A festa de ano novo que Neymar vai promover promete continuar a dar que falar. Depois de terem sido convidadas 500 pessoas e de esse número ter sido reduzido para 150, o portal brasileiro Terra noticia agora que os convidados estão a chegar pelo ar para escaparem às barreiras sanitárias que existem no Brasil devido ao contexto da pandemia.

Os convidados do jogador do Paris Saint-Germain têm escolhido a pista de espaço reduzido para aeronaves de pequeno porte no condomínio Aero Rural Bom Jardim, em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, que tem tido um movimento bastante atípico nestes últimos dias de 2020.

Além dos aviões bimotores, outros convidados têm chegado ao condomínio onde fica a mansão do internacional brasileiro a bordo de helicópteros. Poucos têm sido aqueles que têm usado carro. Assim sendo, ninguém tem de passar pelas barreiras sanitárias em vigor naquela cidade turística.

Por determinação do governo local, só consegue entrar no município quem é residente, proprietário de imóvel na localidade ou quem tenha comprovadamente feito alguma reserva em alguma pousada, hotel ou similar.

A assessoria de comunicação social de Mangaratiba explicou ao Terra que a prefeitura não tem como interferir na festa de Neymar, por se tratar de um evento privado.

O evento já foi batizado como "Neymarpalooza", em referência ao grande festival itinerante de música "Lollapalooza".

Segundo informações que circulam nos meios locais, a festa teria uma duração de cinco dias, a partir de 25 de dezembro, numa discoteca subterrânea mandada construir por Neymar, com isolamento sonoro, para não chamar a atenção dos vizinhos e da população em geral.

A agência Fábrica esclarece, no comunicado, que o evento irá receber "150 pessoas" na região da Costa Verde, onde se situa Mangaratiba, e acrescenta que se trata de um "evento privado, com acesso exclusivo para convidados e para o qual não foram vendidas entradas".

Um ponto comum a todas as informações que circulam sobre a festa é que os convidados estão proibidos de entrar com telemóveis ou câmaras fotográficas.

Isso não impediu diversas modelos e celebridades de publicar fotos em redes sociais, nas quais aparecem vestidas para a festa e asseguram que se encontram em Mangaratiba, enquanto exibem uma pulseira azul que permite a entrada no evento.

Mas as explicações sobre a real dimensão da festa e o número de convidados não reduziram as críticas a Neymar e as chamadas de atenção sobe uma polémica que provocará mais danos na sua imagem e reputação, numa altura em que começavam a ser esquecidos os últimos episódios negativos da sua carreira.

Paulo Vinícius Coelho, um dos mais populares comentadores desportivos do Brasil, lembrou que apesar de ter jogado muito bem no final da época passada e ter ficado perto de ganhar a Liga dos Campeões, Neymar "não teve nem sete votos" na eleição para melhor jogador do mundo e frisou que isso "tem a ver com a imagem de adolescente que insiste em exaltar".

Outro conhecido comentador, Neto, pediu mesmo a Neymar para que cancele a festa e siga os exemplos de Messi e Cristiano Ronaldo.

"Não dês a festa. Se a ias dar, cancela. Não faças isso, que te deixa muito mal visto. Faz antes como Messi e Cristiano Ronaldo e fica sozinho", pediu Neto no programa Os Donos da Bola, da Rede Bandeirantes.