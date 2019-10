Conselho de Disciplina retira multa ao Benfica por queda de adepto no relvado

Jogador do Benfica dá espetáculo no violoncelo (com vídeo)

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol retirou uma multa de 1.326 ao Benfica relativa à queda de um adepto encarnado no relvado do estádio do Moreirense aquando dos festejos do golo de Seferovic em tempo de compensação.

O CD decidiu "julgar procedente o presente recurso hierárquico impróprio" e, consequentemente, absolver o recorrente Benfica da prática da infração, a propósito dos factos ocorridos no jogo da 6.ª jornada da I Liga.

Recorde-se que um homem caiu junto ao relvado após o golo, motivo pelo qual o jogo esteve vários minutos interrompido para que lhe fosse prestada assistência.