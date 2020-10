Conselho de Disciplina interdita Estádio da Luz por um jogo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu aplicar ao Benfica uma sanção de "interdição do recinto desportivo por um jogo", além de uma multa de 10 200 euros pela "prática de infração disciplinar" no jogo da época passada com o Gil Vicente, em Barcelos, realizado a 24 de fevereiro deste ano, a contar para a I Liga.

Em causa estará a "inobservância qualificada de outros deveres" previstos no Regulamento da Prevenção da Violência, razão pela qual a interdição se aplica ao Estádio da Luz.

Por sua vez, o Gil Vicente foi condenado a uma multa de 1530 euros, enquanto o seu diretor de segurança foi multado em 612 euros e ao diretor de segurança adjunto foi aplicada uma multa de 459 euros.

O Oficial de Ligação aos Adeptos do Benfica foi também multado, mas em 1683 euros.