Conselho de Disciplina instaura processo a Pinto da Costa

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. En causa as "declarações sobre arbitragem" do líder dos azuis e brancos, na entrevista de segunda-feira ao Porto Canal, na qual teceu duras críticas à atuação de Artur Soares Dias no jogo entre FC Porto e Rio Ave, no último sábado (1-1).

Na entrevista Pinto da Costa pediu para que Soares Dias e Vasco Santos, respetivamente árbitro e VAR no jogo com o Rio Ave, não sejam mais nomeados para os jogos do FC Porto. "Se ele [Artur Soares Dias] é o melhor árbitro, ainda mais preocupante é. Ele está a três metros da jogada, não marca um penálti deste tamanho. A Torre dos Clérigos é demasiado pequena para comparar com o tamanho deste penálti. Tenho a certeza que os responsáveis vão agir e procurar explicações. Não sei se o Soares Dias estaria cansado. Parece que foi para a Grécia, num jogo que correu mal e que houve mosquitos por corda no intervalo. Defende-se a profissionalização dos árbitros, mas depois há uns que vão apitar à Grécia, à Arábia Saudita. Repito, não ponho em causa a seriedade de nenhum, mas ponho a capacidade. A pessoa está convencida de que é o melhor do mundo e depois faz atuações destas. Mal da arbitragem se este é o melhor árbitro", disse o presidente portista.

O Conselho de Disciplina decidiu ainda arquivar a queixa interposta pelo Conselho de Arbitragem contra Sérgio Conceição, na sequência das declarações proferidas antes do jogo com o Rio Ave, no último sábado, que terminou empatado (1-1). "É preciso estar atento a este final de campeonato. E depois, dentro de aquilo que é o nosso trabalho dentro dos 90, 95 ou 100 minutos, podermos dar o nosso melhor", disse o treinador do FC Porto

As declarações foram entendidas pelos árbitros como forma de condicionamento e pressão sobre a arbitragem, mas a participação foi arquivada pelo CD.