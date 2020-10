Conceição: "Com o clube sob alçada do fair-play financeiro não foi tudo fantástico"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou esta quinta-feira as limitações que tem sentido em construir os plantéis ao longo dos anos em que está à frente da equipa, numa alusão clara às limitações financeiras do clube, que está sob alçada do fair-play financeiro da UEFA e ainda esta quarta-feira apresentou um prejuízo de 116 milhões de euros.

"Veja a equipa que tivemos desde o meu primeiro ano. Houve jogadores de grandíssima qualidade que saíram como o Militão, o Felipe, etc. Foram mais-valias para o clube em termos de encaixe financeiro, mas estou aqui para potenciar jogadores, ganhar campeonatos e entrar na Liga dos Campeões. Tendo em conta que o clube está sob alçada do fair-play financeiro não foi tudo fantástico e uma maravilha. Fizemos os possíveis para dar o máximo equilíbrio à equipa perante as mexidas que têm de haver no mercado", frisou o treinador, na véspera da visita a Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 6.ª jornada da I Liga, marcado para as 20.30 horas.

E no meio dessas limitações, o empréstimo de Marko Grujic, garantido junto do Liverpool, surge como uma opção "interessante" para o meio-campo portista, depois de ter feito a estreia de dragão ao peito no jogo com o Olympiacos para a Liga dos Campeões. "É um médio que tem um impacto físico no jogo muito interessante. Apesar da sua altura, tecnicamente é muito capaz, pois joga curto e longo com facilidade. Há alguns aspetos que tem de melhorar e já falei com ele. Com o entrosamento também tem de melhorar. Há todo um trabalho de preparação que precisa de algum tempo para ele perceber a dinâmica da equipa", explicou, revelando que já conhecia o médio sérvio e achou que "encaixava no FC Porto".

Outra das novidades nos dois últimos jogos dos dragões foi o regresso de Nakajima, que Sérgio Conceição diz estar a ser trabalhado no "lado emocional". "A melhor vitamina para um jogador é jogar e sentirem parte do grupo", admitiu.

Quanto ao Paços de Ferreira, o treinador portista admitiu tratar-se de "uma equipa traiçoeira". "Nos últimos dois ou três jogos, os guarda-redes têm sido os jogadores mais determinantes no adversário. Em termos teóricos e práticos é um dos jogos mais difíceis que vamos ter", afirmou, elogiando depois o técnico pacense, Pepa, que diz estar a fazer "um excelente trabalho".

Sérgio Conceição admite que a sua equipa teve "pouco tempo de preparação entre os jogos", que diz justifificar o facto de o FC Porto "ter este atraso" de cinco pontos para o líder Benfica.