Colega de Bruno Fernandes treina à parte e sozinho devido ao coronavírus

Odion Ighalo, colega de Bruno Fernandes no Manchester United, está a treinar longe dos colegas por precaução devido à epidemia do coronavírus, segundo alguma imprensa inglesa e espanhola. O avançado nigeriano de 30 anos, chegou recentemente do território chinês e nem sequer viajou com a equipa para o estágio em Marbella (Espanha).

Há mesmo um jornal inglês (Mirror) que noticia que o jogador nigeriano está impedido de treinar no centro de treinos do United e tem trabalho sozinho com um personal trainer num ginásio em Manchester.

O jogador dos red devils já cumpriu 11 dos 14 dias de quarentena recomendáveis pela Organização Mundial da Saúde , para quem esteve recentemente na China. Apesar do resultado dos testes terem dado negativo, o jogador foi submetido a um período de incubação, que termina este fim de semana, como medida de precaução.

O clube começou por esconder a situação e explicou que, como ele não joga desde 6 de dezembro, estão a "averiguar" a forma física dele. E até o treinador contornou a situação. "Queremos integrá-lo o mais rápido possível, porque ele está desesperado para jogar por nós", disse Ole Gunnar Solskjaer.

Ighalo chegou a Manchester no dia 31 de janeiro, depois do clube inglês ter pedido o jogador emprestado ao Shanghai Shenhua no último dia de mercado.