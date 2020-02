Coates e Acuña viajaram para a Turquia, Mathieu fica em Lisboa

Coates e Marcos Acuña são as grandes novidades da lista de convocados do Sporting divulgada esta terça-feira para o jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, na Turquia, frente ao Basaksehir, para o qual os leões têm uma vantagem de 3-1.

O defesa uruguaio, devido a suspensão, e o médio argentino tinham ficado de fora da receção ao Boavista, da 22.ª jornada da I Liga, tal como o médio brasileiro Eduardo Henrique, que também foi chamado para a deslocação a Istambul.

De baixa continua Mathieu, que ainda não recuperou de uma lesão, mantendo-se ao lado de Renan Ribeiro e Luiz Phellype no lote de indisponíveis. Luís Neto e Francisco Geraldes também não seguiram viagem, por opção, depois de terem feito parte das escolhas do treinador Jorge Silas para o jogo com o Boavista.

A partida com o Basaksehir está marcada para as 17.55 horas de quinta-feira, no Estádio Fatih Terim, em Istambul, com arbitragem do espanhol Antonio Mateo Lahoz.

Eis a lista dos 20 convocados:

Guarda-redes: Luís Maximiano, Diogo Sousa, Hugo Cunha;

Defesas: Ristovski, Tiago Ilori, Rosier, Coates, Cristián Borja;

Médios: Battaglia, Wendel, Eduardo Henrique, Idrissa Doumbia, Marcos Acuña;

Avançados: Rafael Camacho, Luciano Vietto, Gonzalo Plata, Pedro Mendes, Jovane Cabral, Bolasie, Sporar.