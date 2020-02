Clubes ingleses cobram dinheiro a crianças por entrarem de mão dada com jogadores

O tema está a gerar uma enorme polémica em Inglaterra. De acordo com o jornal The Telegraph, há clubes da I e da II liga inglesa a cobrarem dinheiro aos pais para os filhos poderem entrar em campo de mão dada com os jogadores antes dos desafios de futebol. Os valores em causa, praticados por algumas equipas, ultrapassam os 500 euros.

O jornal inglês publica uma lista com os clubes que recorrem a esta prática (não são todos) e até os valores exigidos. Emblemas como Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle nada cobram (o sistema é grátis e feito por sorteio). Mas Norwich, Aston Villa, Nottingham Forest, Tottenham e West Ham, entre outros, recorrem a esta prática. No caso deste último chegam a pedir mais de 800 euros nos jogos grandes.

No Norwich, por exemplo, entrar em campo de mão dada com o capitão de equipa custa 590 euros. Se for com outro jogador o preço é de 445 euros. Já o Aston Villa tem um preço único (590 euros) e no Tottenham de José Mourinho varia entre os 475 e os 575 euros.

"Isto está a tornar-se num privilégio para os mais favorecidos, uma vez que vai completamente contra as raízes e valores do jogo, que privilegiam a classe trabalhadora", denunciou Julian Knight, novo diretor do Comité Digital, Cultura, Media e Deporto da Câmara dos Comuns.

Malcolm Clark, representante da Associação de Adeptos de Futebol, também se mostrou contra: "Muitos clubes até doam os valores para associações de caridade, mas essa caridade parece ser um pouco irónica pois os altos preços impedem os mais pobres de acederem aos jogadores", referiu.