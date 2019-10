Claque Torcida verde contra a "balcanização" do Sporting

A Torcida Verde, um dos quatro Grupos Organizados de Adeptos (GOA), vulgo claques, do Sporting, manifestou-se esta segunda-feira contra a "balcanização" do clube e apelou à união. "Sem querermos ter a presunção de fazer um apelo bacoco e politicamente correto à 'união', temos o dever de não contribuir para a 'balcanização' do Sporting", escreve o grupo na sua página no Facebook, um dia depois de a direção do clube ter retirado o apoio à Juventude Leonina e ao Diretivo Ultras XXI.

O grupo lembra que "a curva sul [lugar da bancada do Estádio José Alvalade onde estão as claques] é uma realidade composta por quatro GOA, com identidades diversas, unidos pela fidelidade verde e branca". A "fragmentação" da curva sul, "não serve o clube nem os seus adeptos", segundo a claque, que faz votos para que esta seja uma situação provisória.

No domingo, o Sporting rescindiu "com efeitos imediatos" os protocolos que celebrou em 31 de julho com as claques, Juventude Leonina e com o Diretivo Ultras XXI, "em virtude da escalada de violência que no sábado culminou com tentativas de agressões físicas a dirigentes e outros adeptos", durante a vitória no futsal frente ao Leões de Porto Salvo (6-1), no Pavilhão João Rocha.

A Juve Leo promete responder em comunicado ainda esta segunda-feira.