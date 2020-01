City vence United em Old Trafford. Veja o golo fantástico de Bernardo Silva

O Manchester City venceu nesta terça-feira o rival Manchester United em Old Trafford, por 3-1, e deu um passo de gigante rumo à final da Taça da Liga inglesa (falta ainda disputar a segunda mão).

O resultado estava feito ao intervalo num jogo marcado pelo grande golo de Bernardo Silva, o primeiro dos citizens, logo aos 17 minutos. Um lance fantástico do internacional português, com remate forte e colocado de pé esquerdo à entrada da área que levou ao delírio os adeptos do City presentes em Old Trafford.

Os outros golos da equipa treinada por Pep Guardiola foram apontados aos 33 minutos por Mahrez e aos 39' Andreas Pereira marcou na própria baliza. Aos 70', Rashford reduziu para 3-1.

O outro jogo das meias-finais da Taça da Liga (1.ª mão) realiza-se nesta quarta-feira e vai colocar frente a frente o Leicester ao Aston Villa.