China muda regras e impôe teto salarial de três milhões ano

Óscar do Shanghai SIPG é o mais bem pago do futebol chinês

O ano de 2020 poderá assistir a uma debandada geral dos estrangeiros bem pagos no futebol chinês. A Federação chinesa de Futebol decidiu impor um teto salarial, com significativas reduções nos salários dos jogadores locais, mas também para os estrangeiros, que já são mais bem pagos. Os chineses poderão auferir no máximo 1,3 milhões de euros brutos e os estrangeiros três milhões limpos.

Números que estão longe dos praticados atualmente. Óscar, do Shanghai SIPG de Vítor Pereira, é o mais bem pago no futebol chinês e recebe cerca de 500 mil por semana, o que dá dois milhões por mês e 24 milhões por temporada. Tévez foi a primeira grande estrela a rumar ao Oriente em 2017 a troco de 40 milhões de euros por temporada! Os valores absurdos dos salários pagos ajudaram muitos dos melhores jogadores internacionais (principalmente os que estavam em final de carreira) a mudar-se para a liga chinesa, tornando-a na mais atrativa financeiramente.

Hulk, que saiu do FC Porto para o Zenit, mudou-se para a China em 2016. O Shanghai contratou-o por 55 milhões de euros e ofereceu-lhe um salário de 20 milhões de euros por ano, segundo o site Finance Football. Desde então foram muitos os atletas aliciados pelos milhões chineses.

Apesar de impor um teto salarial, a federação vai permitir que os clubes contornem as regras de certa forma, atribuindo bónus, que não estão abrangidos pelas novas leis...

A federação chinesa decidiu ainda que na próxima época os clubes não poderão exceder os 142 milhões de euros de orçamento, sendo que os salários não poderão ser superiores a 60% desse valor. Além disso será estipulado um aumento do limite de estrangeiros de cinco para seis e em campo de três para quatro. Ou seja a China vai permitir contratar mais fora do país, mas ganhar valores mais regrados.