César Prates recorda os tempos em que Ronaldo chorava com as derrotas do Sporting

César Prates estava no Sporting quando o talento de Ronaldo começou a aparecer e fez agora algumas revelações sobre aquele que viria a ser o melhor jogador do mundo por cinco vezes. "Eu acompanhei tudo. Ele estava lá connosco, eu tinha 26 anos e ele era um menino de 16 anos que desde cedo gostou de aprender. Às vezes sentávamo-nos e eu conversava muito com ele", disse o agora pastor evangélico em entrevista ao site UOL Esporte.

O lateral que jogou em Alvalade 2000 e 2003 era um exímio marcador de livres. Por isso o jornalista quis saber se foi ele que o ensinou a bater os livre. "Quando eu batia um livre, o Cristiano estava sempre perto de mim. Havia dois marcadores de livres, eu e o André Cruz, mas ele chutava com o pé esquerdo e tinha uma técnica diferente. Como eu batia com o pé direito, eu ensinava o Cristiano, ajustava o corpo dele, mostrava-lhe onde e como se posicionar para rematar tanto para a esquerda como para a direita do guarda-redes. Coisas como o tempo de arranque quando o árbitro apita, o ventinho da bola e como bater-lhe por baixo para ela mudar de direção... Foram detalhes que aprendi com o Dorinho no Internacional", contou o brasileiro agora com 45 anos.

O antigo lateral-direito revelou ainda como Ronaldo ficaba triste com as derrotas do Sportiing: "Ganhámos o título no meu primeiro ano (1999-2000), mas depois mudou o treinador e não foi uma fase boa do Sporting, só vencemos a Taça de Portugal. O Ronaldo às vezes ia para o banco de suplentes, ainda estava a amadurecer. Então ele chorava muito, porque nós perdíamos e não estávamos num bom momento. Mas nós estávamos sempre perto dele para o auxiliar e ajudar."

Foi ainda no velhinho Estádio José Alvalade que César Prates ouviu aquilo a que chamou premonição. "Um dia ouvi-o dizer que ele ia tornar-se o melhor jogador do mundo. E então vemo-lo a transformar-se no melhor do mundo: é uma loucura", disse o antigo leão, revelando admiração pelo português.

Questionado sobre quem é melhorm, CR7 ou Messi, o pastor evangélico resumiu assim o que pensa: "O Messi é um talento, nasceu para aquilo. Mas o Cristiano tornou-se, nessa obsessão focada, um jogador de alto nível. É por isso que o considero o melhor do mundo."