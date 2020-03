Pizzi faz o empate na transformação de um penálti (1-1). Veja os golos

51' Golo do Benfica! Pizzi faz o empate de penálti, que castigou uma falta de José Semedo sobre Rúben Dias na sequência de um canto.

47' Golo do V. Setúbal! Carlinhos a aparecer na área, liberto de marcação a abrir o marcador no Bonfim. Foi um grande passe de Zequinha.

Intervalo. Um jogo morno no Bonfim, com muitos passes errados de parte a parte. Maior domínio do Benfica, mas sem levar grande perigo à baliza sadina. A primeira oportunidade do primeiro tempo foi para o V. Setúbal, quando Zequinha rematou ao lado após cruzamento de Mansilla, quando estavam decorridos 29 minutos. Foi já em cima do intervalo que Samaris esteve perto de marcar com um cabeceamento, na sequência de um canto de Pizzi.

O lance de Zequinha (27')

A oportunidade de Samaris (45'+1)

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez duas alterações no onze que tem vindo a ser utilizado, promovendo os regressos de Franco Cervi e Chiquinho à titularidade, em detrimento de Weigl e Rafa Silva, que vão ficar no banco, no Bonfim.

Eis as equipas:

Estádio do Bonfim, em Setúbal

Árbitro: João Pinheiro (Braga)

V. Setúbal - Makaridze; Sílvio, Artur Jorge, Jubal, André Sousa; Carlinhos, Nuno Valente, José Semedo; Zequinha, Nabil Ghilas, Mansilla

Treinador: Julio Velázquez

Benfica - Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Samaris, Taarabt, Franco Cervi; Chiquinho (Rafa Silva, 56'), Carlos Vinícius

Treinador: Bruno Lage

Cartão amarelo a José Semedo (51'), Mansilla (54'), Tomás Tavares (61'), Samaris (68')

Golo: 1-0, Carlinhos (47'); 1-1, Pizzi (51' gp)