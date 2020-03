Cervi e Chiquinho no onze de Bruno Lage, Rafa e Weigl no banco

Bruno Lage, treinador do Benfica, fez duas alterações no onze que tem vindo a ser utilizado, promovendo os regressos de Franco Cervi e Chiquinho à titularidade, em detrimento de Weigl e Rafa Silva, que vão ficar no banco, no Bonfim.

Eis as equipas:

Estádio do Bonfim, em Setúbal

Árbitro: João Pinheiro (Braga)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

V. Setúbal - Makaridze; Sílvio, Artur Jorge, Jubal, André Sousa; Carlinhos, Nuno Valente, José Semedo; Zequinha, Nabil Ghilas, Mansilla

Treinador: Julio Velázquez

Benfica - Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Samaris, Taarabt, Franco Cervi; Chiquinho, Carlos Vinícius

Treinador: Bruno Lage