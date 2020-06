Cédric assina pelo Arsenal e David Luiz renova por mais um ano

O Arsenal anunciou esta quarta-feira que o internacional português Cédric Soares vai assinar um contrato de longa duração, depois de uma época emprestado pelo Southampton.

"Cédric vai ser um jogador importante na equipa. Tem sido infeliz com as lesões, mas está quase pronto para regressar e dar mais competitividade ao posto de defesa-direito", assumiu o brasileiro Edu Gaspar, diretor técnico dos gunners, em declarações ao site oficial do clube.

Quem também também vai continuar no clube na próxima época é o defesa-central David Luiz, que acertou a renovação de contrato por mais um ano.

"Trata-se de um jogador muito importante para nós. Ele jogou a maioria dos jogos este ano. É alguém que ajuda toda a gente e que tem uma grande capacidade de comunicação com a equipa dentro e fora do campo", explicou Edu sobre o internacional brasileiro de 33 anos, que no início da época trocou o Chelsea pelo Arsenal.

Outros dois casos resolvidos são o do central espanhol Pablo Marí, sobre quem os londrinos garantem ir exercer a opção de compra junto do Flamengo, de Jorge Jesus, por oito milhões de euros.