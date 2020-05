Casillas sofreu enfarte há um ano e recorda o "horror e drama" que viveu

Iker Casillas publicou esta sexta-feira (1 de maio) uma mensagem na rede social Instagram em recorda o enfarte agudo do miocárdio que sofreu há precisamente um ano, durante um treino do FC Porto, no centro de treinos do Olival. "E assim, sem dar-me conta, passou um ano", escreveu o guarda-redes espanhol, que termina contrato com os dragões no final desta época e que é candidato às eleições à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol.

"Não sou daqueles que olha para o caminho percorrido. Normalmente não me gabo de coisas que deram certo, mas desta vez sinto-me feliz por ter superado um grande obstáculo na minha vida. Honestamente, foi emocionante. Houve horror, drama e uma certa dose de ficção científica. E, claro, humor!", acrescentou Casillas.

O internacional espanhol foi internado há um ano no hospital, onde esteve uma semana, iniciando depois um período de recuperação que ainda decorre. Desde então, Casillas nunca mais voltou a jogar futebol, sendo que o anúncio de carreira se tornou inevitável depois de, em fevereiro, ter anunciado a candidatura à presidência da federação espanhola.