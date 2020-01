Casillas: "Difícil não é jogar contra 70 ou 80 mil adeptos. Difícil é fazer uma operação ao coração"

"Difícil não é jogar contra 70 ou 80 mil adeptos nas bancadas. Difícil é fazer uma operação ao coração, a quem teve um enfarte. Ter essa enorme responsabilidade de cuidar dos outros". Foi assim que Iker Casillas deu as boas-vindas aos 174 novos médicos internos do Hospital de São João.

O guarda-redes espanhol aproveitou para revelar a admiração e respeito por aqueles que estudam e praticam medicina: "Esta é uma época importante para vocês. Vão aprender muito. Os médicos mais experientes vão ensinar-vos o melhor caminho para a brilhante profissão que é ser médico."

Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio no dia 1 de maio, quando se encontrava no centro de treinos do Olival. Foi imediatamente transportado para o hospital da CUF no Porto e sujeito a um cateterismo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O espanhol, de 38 anos, está no FC Porto desde o início de 2015-16, tendo já conquistado o título nacional. Atualmente, faz parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera, mas já regressou aos treinos. O fim da carreira ainda é um tabú, mas o espanhol não esconde a vontade de um dia voltar às