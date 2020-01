Canelas 2010 instaura processo disciplinar a jogador envolvido em agressões

O Canelas 2010 decidiu instaurar um processo disciplinar a Vítor Fonseca, jogador que esteve envolvido em agressões na partida frente ao Felgueiras. O clube informou esta quarta-feira nas redes sociais que resolveu agira internamente "independentemente de qualquer castigo que venha a ser aplicado nas instâncias desportivas", lamentando e condenando o comportamento do atleta.

Na segunda-feira, no jogo da 18.ª jornada do Campeonato de Portugal, Vítor Fonseca, antes de um livre a favor do Felgueiras, envolveu-se num desentendimento com o adversário Pedro Fonseca, acabando por lhe dar um soco. O árbitro mostrou-lhe o cartão vermelho, mas ele recusou-se a abandonar o relvado e teve de ser levado por alguns membros da equipa para fora do campo. Pelo meio ainda agarrou o guarda-redes da própria equipa João Matos pelos colarinhos. Uma situação que deve ter pesado na hora de decidir instaurar o processo disciplinar...

O caso voltou a levantar a questão do jogo violento do Canelas, que deu que falar em 2019, menos de uma semana depois de serem notícia por motivos desportivos ao chegarem aos quartos de final da Taça de Portugal (perderam com o Ac.Viseu).