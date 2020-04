Cancelados mais três grandes prémios de MotoGP

Os Grandes Prémios da Alemanha, Países Baixos e Finlândia do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade foram esta quarta-feira cancelados, anunciou a organização do Mundial de MotoGP, prova que conta com o português Miguel Oliveira.

Num comunicado assinado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), pela Dorna (empresa promotora do Mundial) e IRTA (associação de equipas), lê-se que "a pandemia do novo coronavírus obrigou ao cancelamento destes três eventos", pontuáveis para as três categorias do campeonato do mundo de velocidade, MotoGP, Moto2 e Moto3.

O GP da Alemanha deveria ter lugar a 21 de junho em Sachsenring, o dos Países Baixos a 28 de junho no traçado de Assen, considerado a catedral do motociclismo e que integrava o calendário de forma ininterrupta desde 1949, ano de arranque do Mundial, e o da Finlândia era uma das novidades do calendário deste ano e estava previsto para o novo circuito KymiRing, no dia 12 de julho.

"É com grande tristeza que anunciamos o cancelamento destes três eventos", afirmou o espanhol Carmelo Ezpeleta, responsável máximo da Dorna, agradecendo, ainda, a "paciência" e "compreensão" dos adeptos.

Desde o início da pandemia de covid-19 já tinham sido adiados (Tailândia, Américas, Argentina, Espanha, França, Itália e Catalunha) ou cancelados (Qatar, apenas na categoria de MotoGP) os oito primeiros Grandes Prémios da temporada.

Em entrevista recente, Carmelo Ezpeleta admitia que as primeiras provas se realizassem sem espetadores presentes nos circuitos e com um número limitado de pessoas no paddock.

Calendário atualizado

09 agosto: GP da República Checa (Brno)

16 agosto: GP da Áustria (Spielberg)

30 agosto: GP da Grã-Bretanha (Silverstone)

13 setembro: GP de San Marino (Misano)

27 setembro: GP de Aragão (Alcañiz)

4 outubro: GP da Tailândia (Buriram)

18 outubro: GP do Japão (Motegi)

25 outubro: GP da Austrália (Phillip Island)

01 novembro: GP da Malásia (Sepang)

15 novembro: GP das Américas (Austin, EUA)

22 novembro: GP da Argentina (Termas de Rio Hondo)

29 novembro: GP de Valência (Valência)

Provas a confirmar:

GP de Espanha (Jerez)

GP de França (Le Mans)

GP de Itália (Mugello)

GP da Catalunha (Montmeló)

Provas anuladas:

GP do Qatar, em MotoGP (Losail)

GP da Alemanha (Hohenstein-Ernstthal)

GP dos Países-Baixos (Assen)

GP da Finlândia (KymiRing)