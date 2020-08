Canal da Mancha. Chloe McCardel bate recorde masculino e escapa à quarentena

Foram precisas 10 horas e 40 minutos para Chloe McCardel atravessar o Canal da Mancha. Eraa a 35.ª vez que o fazia. Um número que permitiu à nadadora bater o recorde masculino de travessias. E nem os seus receios de que ao chegar a Calais fosse obrigada pelas autoridades francesas a ficar em quarentena por causa da covid-19 se concretizaram.

A australiana, que partiu de Kent no sábado à noite, recebeu luz verde dos nadadores salvadores britânicos e franceses e não precisa de ficar em isolamento. "Estou de ótimo humor", garantiu à BBC. "Gostaria de fazer uma pequena celebração esta noite em Inglaterra. Tenho muita sorte por estar rodeada por tanto amor e apoio, do meu anfitrião britânico à tripulação do meu barco de apoio. E quero celebrar com eles".

De facto, mal chegou a solo francês, a nadadora apressou-se a voltar para o mar, nadando de regresso até ao seu barco de apoio que a vai levar de volta para Inglaterra.

McCardel é agora a segunda pessoa com maior número de travessias do Canal, tendo ultrapassado as 34 do britânico Kevin Murphy, o recorde masculino. Mas bater o recorde feminino será outro desafio. Este pertence a Alison Streeter. Conhecida como a "Rainha do Canal da Mancha", a nadadora atravessou-o 43 vezes.

Para não ter de cumprir a quarentena, McCardel só teve autorização para ficar em solo francês dez minutos antes de voltar ao mar.