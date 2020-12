Campeão recupera confiança defensiva e bate Nacional

Deste resultado gosta Sérgio Conceição: 2-0. Um 2-0 que diz muito do que foi o jogo entre FC Porto e Nacional. O campeão teve um bom aproveitamento ofensivo e um excelente rendimento defensivo. Tudo somado e o campeão mantém-se a quatro pontos do líder Sporting e a dois pontos do Benfica, que defronta quarta-feira na Supertaça (20:45, Aveiro).

Apesar do treinador do FC Porto ter perdido a paciência em alguns momentos da segunda parte, no geral estará muito satisfeito com a equipa. Não porque tenha feito um jogo extraordinário, mas porque controlou todos os espaços defensivos e soube aproveitar no ataque.

Final da partida!

O Porto venceu o Nacional no Estádio do Dragão com golos de Sérgio Oliveira e Marega. Os "dragões" conquistam assim a 4.ª vitória consecutiva no campeonato.



Liga NOS (#10) I Porto 2-0 Nacional#LigaNOS #FCPCDN pic.twitter.com/hpNEOdC9hs - VSPORTS (@vsports_pt) December 20, 2020

Num jogo em que navegou à vista, o FC Porto fê-lo sobretudo porque os golos surgiram em momentos importantes para a gestão do jogo - e do confronto com o rival da Luz, já agora.

Sérgio Oliveira abriu o ativo de penálti, aos 21"; e Marega, com uma finalização subtil deliciosa, fez o 2-0, aos 39". Os mais valiosos a sossegarem a equipa: esta época, o médio soma oito golos e o avançado sete (ambos contam cinco golos no campeonato).

Sem ter de entrar em grande tensão, os dragões resolveram o jogo antes do intervalo. Percebeu-se isso pela forma como geria a posse concedida ao adversário: o Nacional não teve uma única clara oportunidade de golo.

O FC Porto também não criou um caudal abundante de chances claras de marcar, mas foi somando momentos em que o golo podia ter surgido mais vezes. Com Taremi ao lado de Marega, o ataque torna-se simultaneamente muito inteligente e potente, com a classe do iraniano e o jogo sem tréguas do maliano.

Os dois, além de Otávio e Sérgio, tiveram bolas para fazer golos, mas não falharam nenhuma ocasião de forma escandalosa. E, sobretudo, construíram um 2-0 de tranquilidade e confiança muito cedo.

Ao melhor ataque (25 golos, contra 24 do Sporting e 23 do Benfica), o campeão juntou-lhe uma defesa confiante esta noite.

Antes do final do ano, e depois da Supertaça (quarta-feira, em Aveiro, frente ao Benfica), o FC Porto ainda joga em Guimarães, para a Liga.

A equipa de Sérgio Conceição segue no 3.º lugar da Liga, a quatro pontos do líder Sporting e a dois do rival Benfica.